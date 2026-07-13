Francoforte: giornata depressa per TUI
(Teleborsa) - Rosso per TUI, che sta segnando un calo dell'1,87%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che TUI mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,88%, rispetto a -3,61% del MDAX).
Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 7,147 Euro a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 6,913 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento di TUI è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 7,147.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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