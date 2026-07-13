Francoforte: giornata depressa per TUI

(Teleborsa) - Rosso per TUI , che sta segnando un calo dell'1,87%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che TUI mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,88%, rispetto a -3,61% del MDAX ).





Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 7,147 Euro a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 6,913 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento di TUI è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 7,147.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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