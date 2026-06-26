Crolla a Francoforte TUI

(Teleborsa) - In forte ribasso TUI , che mostra un -4,12%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a TUI rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di breve periodo di TUI mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 7,607 Euro. Rischio di discesa fino a 7,293 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 7,921.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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