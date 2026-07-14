Madrid: performance negativa per Unicaja Banco

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l' istituto finanziario con sede in Spagna , che mostra un decremento del 2,14%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Unicaja Banco evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Unicaja Banco rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di Unicaja Banco classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 3,219 Euro e primo supporto individuato a 3,193. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 3,245.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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