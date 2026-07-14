Milano 12:24
52.582 -0,43%
Nasdaq 13-lug
29.264 0,00%
Dow Jones 13-lug
52.499 -0,26%
Londra 12:24
10.457 -0,39%
Francoforte 12:24
25.001 -0,45%

Madrid: performance negativa per Unicaja Banco

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: performance negativa per Unicaja Banco
Si muove verso il basso l'istituto finanziario con sede in Spagna, con una flessione del 2,14%.
Condividi
```