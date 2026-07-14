Pesante sul mercato di New York Citigroup

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il colosso bancario , che esibisce una perdita secca del 5,33% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Citigroup è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di breve periodo di Citigroup sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 140,8 USD. Possibile una discesa fino al bottom 129. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 152,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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