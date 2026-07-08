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OPA Tinexta, le adesioni salgono allo 0,216%

Finanza
OPA Tinexta, le adesioni salgono allo 0,216%
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria promossa su Tinexta, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation &amp; Marketing, risulta che oggi 8 luglio 2026 sono state presentate 660 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 10.207, pari allo 0,216% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.

L'OPA è iniziata il 29 giugno e terminerà il 17 luglio 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Tinexta acquistate sul mercato nei giorni 16 e 17 luglio 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.
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