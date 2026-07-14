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Piazza Affari: movimento negativo per l'indice del settore alimentare italiano
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14 luglio 2026 - 17.00
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