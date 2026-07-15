Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 14/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 luglio
Seduta vivace per il Nasdaq Composite, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dello 0,90%.
Il quadro di medio periodo del Nasdaq Composite ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 26.302,2. Primo supporto individuato a 25.891,2. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 26.713,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)