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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +1,46%

Hang Seng a 24.695,62 punti

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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +1,46%
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