Milano 19-giu
52.849 0,00%
Nasdaq 18-giu
30.406 0,00%
Dow Jones 18-giu
51.565 0,00%
Londra 19-giu
10.363 0,00%
Francoforte 19-giu
24.986 0,00%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,98%

Hang Seng a 23.690,86 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,98%
Indice Hang Seng -0,98% a quota 23.690,86 all'apertura pomeridiana.
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