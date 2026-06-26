Milano 25-giu
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Nasdaq 25-giu
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Dow Jones 25-giu
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Londra 25-giu
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Francoforte 25-giu
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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,87%

Hang Seng a 22.644,49 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,87%
Indice Hang Seng -1,87% a quota 22.644,49 all'apertura pomeridiana.
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