Milano 12:14
52.553 -0,49%
Nasdaq 13-lug
29.264 0,00%
Dow Jones 13-lug
52.499 -0,26%
Londra 12:14
10.455 -0,41%
Francoforte 12:14
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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,31%

Hang Seng a 24.099,89 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,31%
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