ETS acquista il 51% di ST per crescere nell'adeguamento sismico di edifici strategici

(Teleborsa) - Il CdA di E.T.S. - Engineering and Technical Services , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e direzione lavori in diversi settori, ha approvato la sottoscrizione di un accordo quadro relativo all'acquisizione del 51% del capitale sociale di ST, prevedendo la facoltà di procedere alla modifica della denominazione sociale.



La società ST, specializzata in progettazione di strutture e in particolare nella vulnerabilità e adeguamento sismico di edifici strategici, ha individuato con ETS "interessanti sinergie per lo sviluppo del settore della progettazione", si legge in una nota. Il closing dell'operazione, di cui non sono stati divulgati dettagli finanziari, è previsto per il 16 luglio 2026. L'acquisizione della partecipazione in ST sarà interamente sostenuta con mezzi propri.

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