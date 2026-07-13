Carel Industries acquista il 100% di Cotes per 56,1 milioni di euro

(Teleborsa) - CAREL Industries acquista il 100% del capitale di Cotes A/S e Torbad ApS, fornitore di soluzioni innovative ed energeticamente efficienti per la deumidificazione ad adsorbimento.



L’operazione è stata effettuata sulla base di un Enterprise Value di 419 milioni di corone danesi (56,1 milioni di euro, al tasso di cambio Euro/DKK pari a 7,475).



L’accordo prevede garanzie contrattuali (e relative tutele indennitarie) in linea con la prassi di mercato, nonché l’utilizzo di strumenti

assicurativi.



Al closing, atteso nel terzo trimestre 2026, il prezzo di acquisto sarà interamente corrisposto in cassa tramite risorse finanziarie disponibili.

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