Tanzania, SACE: assicurato nuovo contratto italiano da oltre 2 milioni euro

nel settore agribusiness

(Teleborsa) - SACE, l’Export Credit Agency italiana partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha assicurato un nuovo contratto da oltre 2 milioni di euro per la fornitura di silos e attrezzature industriali destinate a un impianto di stoccaggio di cereali a Bandari, Tanzania.



La commessa, supportata attraverso lo strumento del Credito Fornitore, è stata affidata ad AGI EMEA, azienda emiliana specializzata nella progettazione e produzione di impianti di stoccaggio per cereali e soluzioni per la movimentazione di prodotti granulari.



Il contratto è stato sottoscritto con 21st Century Food & Packaging, società parte del Gruppo MeTL, tra i principali gruppi industriali dell’Africa orientale, attivo in settori strategici come agribusiness, beni di largo consumo (FMCG), logistica, tessile e distribuzione nazionale. L’operazione si innesta nel percorso avviato da SACE nell’ambito del Programma Push Strategy in Tanzania a fianco del Gruppo MeTL e ne rappresenta un risultato concreto: lo strumento ha infatti favorito lo sviluppo di nuove relazioni con la supply chain italiana, trasformando il dialogo con un grande buyer internazionale in un contratto export e aprendo nuove opportunità di business per le filiere strategiche del Made in Italy.



Il supporto di SACE conferma inoltre il ruolo del Credito Fornitore come strumento chiave per sostenere l’export italiano in Africa, consentendo alle imprese di offrire dilazioni di pagamento ai clienti esteri con la copertura del rischio di credito e politico. Una leva operativa che SACE ha ulteriormente rafforzato nell’ambito della Task Force Africa, avviata nel solco del Piano Mattei per l’Africa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche attraverso il parere di assicurabilità gratuito per le operazioni di Credito Fornitore nei 18 Paesi coinvolti dal Piano, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di nuove opportunità per le imprese italiane nel continente.





Condividi

```