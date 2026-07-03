Ue, 2,5 miliardi euro proventi EU ETS investiti in sistemi energetici più puliti

in 11 paesi

(Teleborsa) - Commissione europea e Banca europea per gli investimenti (BEI) hanno annunciato oggi l'erogazione di 2,5 miliardi di euro dal Fondo per la modernizzazione a sostegno di 51 progetti nel settore dell'energia in 11 Stati membri dell'UE.



Finanziata con i proventi del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS), questa nuova erogazione porta a 23,2 miliardi di euro il totale delle risorse messe a disposizione dal Fondo per la modernizzazione dal gennaio 2021.



Gli Stati membri beneficiari di questo ciclo di finanziamenti sono Repubblica Ceca (516,8 milioni di euro), Estonia (44,8 milioni di euro), Grecia (233,9 milioni di euro), Croazia (109 milioni di euro), Lettonia (40 milioni di euro), Lituania (169 milioni di euro), Ungheria (552,3 milioni di euro), Polonia (180 milioni di euro), Portogallo (81,4 milioni di euro), Romania (636,9 milioni di euro) e Slovenia (20,2 milioni di euro).



Investimenti che contribuiranno a modernizzare i sistemi energetici, migliorando l'efficienza energetica nei settori dell'energia, dell'industria e dei trasporti e favorendo al contempo la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

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