Francoforte: giornata depressa per Delivery Hero

(Teleborsa) - Sottotono Delivery Hero , che passa di mano con un calo dell'1,92%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Delivery Hero evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Delivery Hero rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di Delivery Hero mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 38,72 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 37,83. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 39,61.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```