Milano 9:56
52.062 -0,60%
Nasdaq 16-lug
29.026 -1,62%
Dow Jones 16-lug
52.553 -0,20%
Londra 9:56
10.610 +0,35%
24.834 -0,33%

Francoforte: giornata depressa per Aurubis

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: giornata depressa per Aurubis
Si muove verso il basso il produttore tedesco di rame, con una flessione del 2,65%.
Condividi
```