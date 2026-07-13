Milano 12:36
52.713 +0,19%
Nasdaq 10-lug
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Dow Jones 10-lug
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Londra 12:36
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Francoforte 12:36
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Francoforte: giornata depressa per Kion

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: giornata depressa per Kion
Seduta in ribasso per Kion, che mostra un decremento del 2,34%.
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