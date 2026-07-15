Francoforte: nuovo spunto rialzista per Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Bene Redcare Pharmacy N.V , con un rialzo del 3,02%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del MDAX . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





La tendenza di breve di Redcare Pharmacy N.V è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 69,33 Euro e supporto a 66,58. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 72,08.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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