Francoforte: nuovo spunto rialzista per Redcare Pharmacy N.V
(Teleborsa) - Bene Redcare Pharmacy N.V, con un rialzo del 3,02%.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del MDAX. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
La tendenza di breve di Redcare Pharmacy N.V è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 69,33 Euro e supporto a 66,58. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 72,08.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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