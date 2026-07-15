Milano 10:46
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Francoforte 10:46
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Francoforte: scambi in positivo per Redcare Pharmacy N.V

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi in positivo per Redcare Pharmacy N.V
Apprezzabile rialzo per Redcare Pharmacy N.V, in guadagno del 3,02% sui valori precedenti.
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