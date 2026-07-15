Francoforte: si concentrano le vendite su Commerzbank

(Teleborsa) - Retrocede la banca tedesca , con un ribasso del 2,28%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Commerzbank rispetto all'indice di riferimento.





L'esame di breve periodo della banca d'affari classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 38,6 Euro e primo supporto individuato a 37,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 39,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```