Commerzbank, S&P peggiora outlook a Stabile con progressi nell'acquisto da parte di UniCredit

(Teleborsa) - S&P ha rivisto l'outlook di Commerzbank da positivo a stabile, confermando il rating "A/A-1", con UniCredit che sta procedendo verso l'acquisizione della maggioranza e il controllo di Commerzbank, sebbene le approvazioni regolamentari siano ancora in sospeso.



La crescente probabilità di un cambio di controllo elimina il potenziale di rialzo del rating per Commerzbank, poiché S&P ritiene improbabile che si verifichi un divario di due notch tra la probabile futura società madre e la sua controllata. Inoltre, prevede che una futura acquisizione di Commerzbank da parte di UniCredit non influirà sul profilo creditizio autonomo di Commerzbank. Commerzbank continuerà a beneficiare del supporto ALAC di due notch per tutto l'orizzonte temporale dell'outlook, fino a quando non entrerà a far parte del perimetro di risoluzione di UniCredit.



L'outlook stabile riflette l'aspettativa che Commerzbank manterrà una solida solvibilità anche in uno scenario probabile di proprietà e controllo di maggioranza da parte di UniCredit e che continuerà a beneficiare del suo consistente cuscinetto ALAC nei prossimi due anni.

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