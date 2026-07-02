Milano 12:26
52.142 +1,04%
Nasdaq 1-lug
29.809 -1,54%
Dow Jones 1-lug
52.305 -0,03%
Londra 12:26
10.523 +0,43%
Francoforte 12:26
25.202 +0,65%

Madrid: movimento negativo per Acciona

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: movimento negativo per Acciona
Sottotono la società elettrica spagnola, che passa di mano con un calo dell'1,83%.
Condividi
```