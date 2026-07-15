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Madrid: si concentrano le vendite su Cellnex Telecom

Migliori e peggiori
Madrid: si concentrano le vendite su Cellnex Telecom
(Teleborsa) - Retrocede la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione, con un ribasso del 2,40%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend di Cellnex Telecom rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 24,28 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 24,6. Il peggioramento di Cellnex Telecom è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 24,14.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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