New York: al centro degli acquisti Ares Management

(Teleborsa) - Ottima performance per il principale gestore globale di investimenti alternativi , che scambia in rialzo del 5,82%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Ares Management rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni tecniche attuali di Ares Management mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 124,5 USD. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 128,8. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 121,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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