Oppenheimer declassa grandi banche statunitensi e punta su gestori di asset alternativi

(Teleborsa) - Il broker Oppenheimer ha declassato le principali banche d'investimento statunitensi, tra cui Goldman Sachs e Morgan Stanley , sostenendo che le valutazioni attuali lasciano poco margine per ulteriori guadagni, nonostante un contesto operativo favorevole.,



La società di intermediazione ha raccomandato agli investitori di vendere le azioni delle grandi banche d'investimento e di acquistare quote di gestori di asset alternativi, un settore colpito da una forte ondata di vendite a causa delle preoccupazioni sull'esposizione al credito privato.



Oppenheimer ha quindi declassato Goldman Sachs e Morgan Stanley da "perform" a "underperform". Non solo. Ha anche ridotto la raccomandazione su Citigroup e Bank of America da "outperform" a "perform".



Pur non prevedendo nulla nell'immediato futuro che possa deviare la traiettoria di crescita o di rendimento dei titoli delle banche d'investimento, il broker ritiene che queste si trovino nella fase finale di un ciclo espansivo e pertanto preferisce "non aspettare che compaiano segnali di allarme" e di essere propensa piuttosto "a incassare i profitti e a vendere".



Gli analisti suggeriscono di puntare invece su banche commerciali, come US Bancorp e PNC Financial Services , che si trovano in una fase di espansione relativamente iniziale. Tra i gestori di asset alternativi, Oppenheimer ha raccomandato Ares Management , Blackstone e KKR .

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