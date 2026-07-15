New York: al centro degli acquisti Paypal
(Teleborsa) - Rialzo per la piattaforma tecnologica che consente pagamenti digitali e mobili, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 13,58%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Paypal mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +17,86%, rispetto a +1,68% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
L'esame di breve periodo di Paypal classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 54,72 USD e primo supporto individuato a 53,16. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 56,28.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```