New York: al centro degli acquisti Paypal

(Teleborsa) - Rialzo per la piattaforma tecnologica che consente pagamenti digitali e mobili , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 13,58%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Paypal mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +17,86%, rispetto a +1,68% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





L'esame di breve periodo di Paypal classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 54,72 USD e primo supporto individuato a 53,16. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 56,28.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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