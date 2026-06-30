Crolla a New York Paypal
(Teleborsa) - Ribasso per la piattaforma tecnologica che consente pagamenti digitali e mobili, che tratta in perdita del 3,92% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Paypal mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,71%, rispetto a -0,51% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Paypal rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 44,05 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 41,74. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 46,36.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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