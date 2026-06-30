Crolla a New York Paypal

(Teleborsa) - Ribasso per la piattaforma tecnologica che consente pagamenti digitali e mobili , che tratta in perdita del 3,92% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Paypal mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,71%, rispetto a -0,51% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Allo stato attuale lo scenario di breve di Paypal rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 44,05 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 41,74. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 46,36.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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