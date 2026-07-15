New York: amplia l'ascesa BlackRock

(Teleborsa) - Grande giornata per la società di gestione degli investimenti , che sta mettendo a segno un rialzo del 7,27%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di BlackRock più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo di BlackRock classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1.114 USD e primo supporto individuato a 1.082. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1.146.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```