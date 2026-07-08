SambaNova valutata 11 miliardi di dollari nell'ultimo round

(Teleborsa) - SambaNova, startup specializzata in chip per l'intelligenza artificiale, ha completato il primo close da 1 miliardo di dollari nell'ambito di un round di Serie F, che valuta l'azienda a 11 miliardi di dollari post money. Questo ultimo round è stato guidato da General Atlantic, uno dei principali investitori globali, con un significativo contributo da parte di Seligman Ventures, T. Rowe Price Associates e Capital Group. Tra gli investitori, sia nuovi che già presenti, figurano A&E Investment, Assam Ventures, Battery Ventures, fondi gestiti da BlackRock , Cambium Capital, Intel Capital, Kabila Capital, QFO Capital, Qatar Investment Authority, Vista Equity Partners e Volantis.



SambaNova utilizzerà i proventi per espandere la capacità, accelerare l'innovazione di prodotto e scalare le implementazioni per aziende, neo-cloud, clienti di AI sovrana e fornitori di servizi in tutto il mondo.



La società ha inoltre annunciato che JPMorgan Chase ha scelto l'azienda come partner per l'infrastruttura di inferenza, implementando i suoi sistemi SN40 e SN50 per fornire all'azienda un'inferenza AI sicura e on-premise.

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