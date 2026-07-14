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A New York, forte ascesa per NetApp

Migliori e peggiori, In breve
A New York, forte ascesa per NetApp
Ottima performance per il produttore di sistemi per l'immagazzinamento di dati, che scambia in rialzo del 6,58%.
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