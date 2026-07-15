New York: scambi al rialzo per Amazon
(Teleborsa) - Balza in avanti il colosso dell'e-commerce, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,35%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Amazon più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo del gigante delle vendite sul web sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 258,1 USD. Possibile una discesa fino al bottom 251,6. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 264,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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