New York: giornata negativa in Borsa per Lam Research

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori , che tratta in perdita del 4,96% sui valori precedenti.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Nasdaq 100 , ad evidenza del fatto che il movimento di Lam Research subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Lo status tecnico di medio periodo di Lam Research rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 350,9 USD, mentre i supporti sono stimati a 313,4. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 388,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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