New York: pioggia di acquisti su Invesco Ltd

(Teleborsa) - Brillante rialzo per Invesco Ltd , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,26%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Invesco Ltd evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Invesco Ltd rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di breve periodo di Invesco Ltd mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 30,85 USD. Rischio di discesa fino a 29,31 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 32,39.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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