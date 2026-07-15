OPA Datalogic, superato il 90% del capitale: delisting più vicino

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa su Datalogic , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei mercati dell'acquisizione automatica dei dati e dell'automazione industriale, l'offerente ha reso noto che verrà a detenere a una

partecipazione superiore al 90% del capitale sociale (in data odierna pari al 92,86%, fatte salve ulteriori adesioni, nonché eventuali acquisti di azioni al di fuori dell'offerta).



Conseguentemente, si è avverata la condizione relativa alla soglia, la riapertura dei termini non avrà luogo e sussistono i presupposti per il delisting. Il periodo di adesione all'offerta terminerà il 17 luglio 2026.

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