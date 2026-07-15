Technoprobe, si dimette il consigliere Chih-Kuang Yang

(Teleborsa) - Technoprobe , società quotata su Euronext Milan e leader nella progettazione e produzione di probe card, ha reso noto che il consigliere di amministrazione Chih-Kuang Yang, non esecutivo e non indipendente, ha rassegnato le proprie dimissioni, con effetto dal 15 luglio 2026, per sopraggiunti motivi personali.



Il consigliere Chih-Kuang Yang è stato nominato dall'assemblea degli azionisti in data 10 luglio 2025 in accoglimento della proposta formulata dall'azionista T-PLUS. Alla data odierna Chih-Kuang Yang detiene 790.157 azioni ordinarie della società. Non faceva parte di alcun comitato endo-consiliare. Non sono previste indennità o altri benefici spettanti a seguito della cessazione dalla carica.

Condividi

```