Milano 9:34
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Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 15/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 15/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 luglio

Modesto recupero sui valori precedenti per il Dow Jones 30, che conclude in progresso dello 0,29%.

Lo status tecnico di breve periodo del Dow Jones 30 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 52.715,7. Rischio di eventuale correzione fino al target 52.544,5. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 52.886,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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