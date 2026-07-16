Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 15/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 luglio
Allunga timidamente il passo il maggiore indice americano, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,38%.
Lo status tecnico dell'S&P 500 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 7.593,4, mentre il primo supporto è stimato a 7.533,4. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 7.653,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)