Milano 9:37
52.275 -0,26%
Nasdaq 15-lug
29.503 -0,28%
Dow Jones 15-lug
52.659 +0,29%
Londra 9:37
10.464 -0,49%
24.899 -0,40%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 15/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 15/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 luglio

Allunga timidamente il passo il maggiore indice americano, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,38%.

Lo status tecnico dell'S&P 500 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 7.593,4, mentre il primo supporto è stimato a 7.533,4. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 7.653,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```