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Borsa: Si concentrano le vendite sul Nasdaq-100, in calo dello 0,62%

Il Nasdaq-100 apre a 29.318,3 punti

In breve, Finanza
Borsa: Si concentrano le vendite sul Nasdaq-100, in calo dello 0,62%
L'indice del listino high-tech USA segna un ribasso dello 0,62%, a quota 29.318,3 in apertura.
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