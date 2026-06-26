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Borsa: Si concentrano le vendite sul Nasdaq-100, in calo dell'1,36%

Il Nasdaq-100 apre a 29.040,12 punti

In breve, Finanza
Borsa: Si concentrano le vendite sul Nasdaq-100, in calo dell'1,36%
L'indice del listino high-tech USA segna un ribasso dell'1,36%, a quota 29.040,12 in apertura.
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