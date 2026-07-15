Milano 15-lug
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Londra 15-lug
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Borsa: Discesa moderata per il Nasdaq-100, in ribasso dello 0,28%

Il Nasdaq-100 termina a 29.502,6 punti

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per il Nasdaq-100, in ribasso dello 0,28%
L'indice dei titoli tecnologici USA porta a casa un calo dello 0,28%, con chiusura a 29.502,6 punti.
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