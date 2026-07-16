New York: in bella mostra Old Dominion Freight Line

(Teleborsa) - Rialzo per la società specializzata nei servizi di trasporto su camion , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,82%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Old Dominion Freight Line più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 230,6 USD. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 238,9. L'indebolimento di Old Dominion Freight Line è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 225,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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