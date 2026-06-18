Wall Street chiude in rosso dopo la Fed

(Teleborsa) - Chiusura in deciso calo per Wall Street dopo la riunione della Fed che, come previsto, ha lasciato fermi i tassi d'interesse nella forchetta del 3,50%-3,75%. Inoltre, la Fed ha consistentemente rivisto al rialzo le previsioni di inflazione per quest'anno (al 3,6%) e limato quelle di crescita economica (al 2,2%).



Quello che ha sorpreso sono state la brevità e l'essenzialità del comunicato, mentre al suo debutto il neopresidente, Kevin Warsh, ha da un lato riaffermato con energia la determinazione di tutto il direttorio (Fomc) a perseguire la stabilità dei prezzi, sgomberando il campo dalle ipotesi di tagli ai tassi. Dall'altro ha annunciato l'avvio di una articolata revisione di diversi elementi chiave con cui viene analizzata e decisa la linea monetaria.



Guardando ai principali indici, il Dow Jones ha chiuso in calo dello 0,98% attestandosi su 51.493 punti, troncando così la scia rialzista sostenuta da quattro guadagni consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, l' S&P-500 ha perso l'1,21%, terminando la seduta a 7.420 punti. In rosso anche il Nasdaq 100 (-0,99%), come pure l' S&P 100 (-1,2%).



In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori telecomunicazioni (-2,98%), beni di consumo secondari (-2,69%) e beni di consumo per l'ufficio (-2,08%).



Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Caterpillar (+1,18%), Goldman Sachs (+0,78%) e JP Morgan (+0,70%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Salesforce , che ha chiuso a -4,14%.



Preda dei venditori Microsoft , con un decremento del 3,79%.



Si concentrano le vendite su Amazon , che soffre un calo del 3,46%.



Vendite su IBM , che registra un ribasso del 3,12%.



Tra i protagonisti del Nasdaq 100, ARM Holdings (+5,69%), Western Digital (+4,56%), Applied Materials (+4,35%) e Broadcom (+4,30%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Charter Communications , che ha chiuso a -6,91%.



Pessima performance per AppLovin , che registra un ribasso del 6,93%.



Sessione nera per Old Dominion Freight Line , che lascia sul tappeto una perdita del 5,72%.



In perdita Meta Platforms , che scende del 5,53%.



Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati nordamericani:



Giovedì 18/06/2026

14:30 USA: PhillyFed (atteso 11,4 punti; preced. -0,4 punti)

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 225K unità; preced. 229K unità)

16:00 USA: Leading indicator, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%)



Mercoledì 24/06/2026

16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -8,26 Mln barili)



Giovedì 25/06/2026

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale.

Condividi

```