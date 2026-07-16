Cauta la Borsa di New York. Occhi su dati e risultati

(Teleborsa) - A Wall Street, il Dow Jones è sostanzialmente stabile e si posiziona su 52.618 punti, mentre, al contrario, in lieve calo l' S&P-500 , che continua la giornata sotto la parità a 7.546 punti. Negativo il Nasdaq 100 (-1,34%); con analoga direzione, leggermente negativo l' S&P 100 (-0,36%).



Sul fronte macroeconomico, le vendite al dettaglio negli Stati Uniti sono aumentate dello 0,2% a giugno, confermando la tenuta dei consumi nonostante il calo degli incassi delle stazioni di servizio, penalizzati dalla discesa dei prezzi della benzina. Al netto del comparto carburanti, le vendite sono cresciute dello 0,7%, sostenute dall'e-commerce, dai concessionari auto e dai beni discrezionali. Le nuove richieste di sussidi di disoccupazione sono scese a 208.000 nella settimana conclusa l'11 luglio, al di sotto delle 217.000 attese dal mercato e al livello più basso da maggio. Anche i sussidi continuativi sono diminuiti, confermando un mercato del lavoro ancora resiliente.



L'insieme dei dati rafforza l'idea di un'economia USA ancora solida, uno scenario che potrebbe ridurre le aspettative di un imminente allentamento della politica monetaria da parte della Federal Reserve. Cresce così l'attesa per la riunione della banca centrale americana, in calendario a fine mese.



Sullo sfondo restano le preoccupazioni degli investitori per l'impatto dell'intelligenza artificiale sui risultati delle società, mentre prosegue senza sosta la stagione delle trimestrali. Gli addetti guardano ai conti di Netflix in arrivo dopo la chiusura dei mercati.



Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti beni di consumo per l'ufficio (+2,27%), sanitario (+2,07%) e energia (+0,98%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori informatica (-1,86%) e beni industriali (-0,43%).



Tra i protagonisti del Dow Jones, United Health (+3,59%), Merck (+3,31%), Nike (+3,02%) e Verizon Communication (+2,87%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Goldman Sachs , che prosegue le contrattazioni a -4,46%.



Preda dei venditori Caterpillar , con un decremento del 3,47%.



Si concentrano le vendite su Cisco Systems , che soffre un calo del 3,34%.



Vendite su Nvidia , che registra un ribasso del 2,51%.



Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Cintas Corporation (+6,93%), DexCom (+6,31%), CoStar (+4,98%) e Old Dominion Freight Line (+4,60%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Western Digital , che continua la seduta con -9,79%.



Seduta negativa per Seagate Technology , che scende dell'8,86%.



Sensibili perdite per Marvell Technology , in calo dell'8,54%.

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