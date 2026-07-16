New York: luce verde per Abbott Laboratories

(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore di prodotti farmaceutici e medici , che sta mettendo a segno un rialzo del 13,94%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Abbott Laboratories evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Abbott Laboratories rispetto all'indice.





Lo scenario tecnico di Abbott Laboratories mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 97,18 USD con area di resistenza individuata a quota 104,1. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 92,65.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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