New York: al centro degli acquisti IDEXX Laboratories
(Teleborsa) - Protagonista il leader mondiale nello sviluppo di servizi ed esami di laboratorio per animali, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,67%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di IDEXX Laboratories, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di IDEXX Laboratories mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 546,5 USD con area di resistenza individuata a quota 576,9. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 527.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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