Abbott Laboratories in rally grazie a risultati e rialzo guidance

(Teleborsa) - Ottima performance per Abbott Laboratories , che scambia in rialzo del 12,02%.



A fare da assist al titolo contribuiscono i risultati del secondo trimestre superiori alle attese: gli utili adjusted per azione si sono attestati a 1,31 dollari superiori agli 1,28 dollari del consensus. Un sostegno arriva anche dalla decisione del management di migliorare la guidance sugli utili dell'intero esercizio: a 5,45-5,60 dollari per azione rispetto al precedente range 5,38-5,58 dollari.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P 100 , su base settimanale, si nota che il produttore di prodotti farmaceutici e medici mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,06%, rispetto a +1,38% dell' S&P 100 ).



Analizzando lo scenario di Abbott Laboratories si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 96,04 USD. Prima resistenza a 102,9. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 92,07.



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