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New York: perdite consistenti per ARM Holdings

Migliori e peggiori
New York: perdite consistenti per ARM Holdings
(Teleborsa) - Ribasso per la società tech inglese che progetta chip, che passa di mano in perdita del 7,31%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di ARM Holdings rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di ARM Holdings suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 251,4 USD con tetto rappresentato dall'area 265,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 246,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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