New York: perdite consistenti per ARM Holdings

(Teleborsa) - Ribasso per la società tech inglese che progetta chip , che passa di mano in perdita del 7,31%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di ARM Holdings rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di ARM Holdings suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 251,4 USD con tetto rappresentato dall'area 265,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 246,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```