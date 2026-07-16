New York: scatto rialzista per Ingersoll Rand

(Teleborsa) - Rialzo per il produttore a livello mondiale di attrezzature per oil e gas , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,89%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Ingersoll Rand più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Ingersoll Rand rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 86,01 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 82,09. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 89,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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